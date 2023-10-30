Страха нет: Врач рассказала, что чувствует человек перед смертью

Врач паллиативной помощи Кэтрин Мэнникс рассказала, что в последние дни своей жизни человек начинает много спать, впадает в беспамятство, но не испытывает страха. Такими выводами она поделилась в интервью, которое вышло в рамках передачи Women's Hour на BBC Radio 4.

"Происходящее можно сравнить с работой старого мобильного телефона, у которого не заряжается батарея даже после подключения к зарядке", — пояснила она.

Мэнникс проработала в медицине более 30 лет, и почти всё своё время она посвятила лечению тяжёлых заболеваний. Как заметила врач, перед смертью человек перестаёт получать энергию от сна, пищи и воды. Он угасает и очень много спит, не имея сил перейти к бодрствованию. По её словам, это похоже на беспамятство.

Однако Мэнникс подчеркнула, что никаких страшных переживаний пациент при этом не испытывает, он просто перестаёт осознавать границу между жизнью и погружением в состояние покоя. Доктор заверила, что умирающий в таких случаях не испытывает боли, страха, а его хриплое дыхание вовсе не говорит, что он задыхается.

Мэнникс резюмировала, что перед самым концом наступает фаза медленного дыхания, умирающий выдыхает и не делает следующий вдох. Врач добавила, что показанные последние минуты жизни героев голливудских фильмов никак не соотносятся с действительностью, а являются выдумкой режиссёров.