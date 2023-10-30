"Поддушиваю и немного возбуждаюсь": Гоша Куценко рассказал о своём фетише на съёмках

Популярный российский актёр Гоша Куценко настолько сильно вживается в роль и погружается в процесс на съёмочной площадке, что порой удивляет своих кинопартнёрш. Артист признался, что очень любит целоваться с героинями и всегда готов сниматься в откровенных сценах.

Сейчас актёр вместе с Мариной Доможировой снимается в сериале "Скорая помощь", где они играют супружескую пару. Так вот к съёмкам в постели он подходит не просто с большим энтузиазмом, но и ответственностью. Для Куценко важно, чтобы всё выглядело как можно более реалистично, поэтому любые проявления нежности, касания и каждый поцелуй он буквально пропускает через себя.

По словам Доможировой, она даже заметила, что Куценко во время съёмок и возбуждается по-настоящему. У него, кстати, есть одна интересная особенность — во время поцелуя актёр немного придушивает партнёршу. Как рассказал сам артист, это его фирменный сексуальный трюк, который он перенёс на экраны, поскольку в моменты игры максимально расслаблен и естественен.

"Я её поцеловал и чуть-чуть придушил. Есть в этом что-то сексуальное. <...> Я в моменте расслаблен и естественен. Я не только поддушиваю, я немного и возбуждаюсь. Это нормально", — признался он в эфире нового выпуска шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

К слову, Куценко даже как-то обратился к режиссёрам с просьбой добавить в сценарии больше откровенных сцен. При этом во время таких моментов не забывает он и про своих партнёрш, прилагая все усилия, чтобы в первую очередь было комфортно им.