На Украине признали, что не смогут получить никакие истребители, кроме F-16

"Это уникальный самолёт, который может выполнять много задач. Есть и другие более современные самолёты, чем F-16, понятно. Но, исходя из реалий, мы хотим как можно быстрее получить эту технику. А быстрее, чем F-16, мы не получим, наверное, уже ничего другого", — сказал он в эфире местного телеканала "Рада".