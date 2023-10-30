На Украине признали, что не смогут получить никакие истребители, кроме F-16
ВВС Украины: Киев не получит другие иностранные истребители, кроме F-16
Украине больше не светят поставки современных иностранных истребителей, заявил представитель командования ВВС Незалежной Юрий Игнат. По его словам, Киев может рассчитывать лишь на обещанные F-16.
"Это уникальный самолёт, который может выполнять много задач. Есть и другие более современные самолёты, чем F-16, понятно. Но, исходя из реалий, мы хотим как можно быстрее получить эту технику. А быстрее, чем F-16, мы не получим, наверное, уже ничего другого", — сказал он в эфире местного телеканала "Рада".
Кстати, ранее Лайф рассказывал, когда Украина сможет заполучить истребители-бомбардировщики F-16. Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, это произойдёт не раньше весны следующего года. Вместе с тем он отметил, что ряд западных стран уже начали обучать украинских пилотов. Подготовка идёт как в Европе, так и в США.
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