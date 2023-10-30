Антироссийская позиция превратила Украину в самое отсталое государство на постсоветском пространстве. Об этом заявил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с РИА "Новости", комментируя статью экономиста из Штатов Джеффри Сакса о рисках экономического, военного и демографического коллапсов в Незалежной.

"С 1991 года американцы просто уничтожали Украину разными подачками, всеми этими НКО, которые там работали по всей территории, параллельно задача которых была одна — оторвать Украину от России. А для Украины как раз это основная причина того, что она стала самым отсталым государством в Европе", — рассказал сенатор, добавив, что в его понимании причиной украинской деградации стал именно антироссийский курс, который создавался и культивировался усилиями Соединённых Штатов.

Он подчеркнул, что Украине нужно было притормозить, осознать ситуацию, в которой оказалась страна, и переосмыслить всё происходящее. Возможно, тогда жители Незалежной обратили бы внимание на тот факт, что Россия в течение долгих лет оказывала помощь украинскому государству, тогда как США использовали её для борьбы с РФ и вбивали между соседями клин.

"Они этого добились на данном этапе, как будет дальше — посмотрим. Надеюсь, здравый смысл победит", — резюмировал Цеков.