Регион

Уведомления отключены

30 октября, 10:16

В Крыму обвинили США в превращении Украины из богатейшей республики СССР в самую отсталую

Сенатор Цеков: Украина стала самой отсталой страной постсоветского пространства

Антироссийская позиция превратила Украину в самое отсталое государство на постсоветском пространстве. Об этом заявил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с РИА "Новости", комментируя статью экономиста из Штатов Джеффри Сакса о рисках экономического, военного и демографического коллапсов в Незалежной.

"С 1991 года американцы просто уничтожали Украину разными подачками, всеми этими НКО, которые там работали по всей территории, параллельно задача которых была одна — оторвать Украину от России. А для Украины как раз это основная причина того, что она стала самым отсталым государством в Европе", рассказал сенатор, добавив, что в его понимании причиной украинской деградации стал именно антироссийский курс, который создавался и культивировался усилиями Соединённых Штатов.

Он подчеркнул, что Украине нужно было притормозить, осознать ситуацию, в которой оказалась страна, и переосмыслить всё происходящее. Возможно, тогда жители Незалежной обратили бы внимание на тот факт, что Россия в течение долгих лет оказывала помощь украинскому государству, тогда как США использовали её для борьбы с РФ и вбивали между соседями клин.

"Они этого добились на данном этапе, как будет дальше — посмотрим. Надеюсь, здравый смысл победит", резюмировал Цеков.

Американский политолог констатировал победу Путина над "увязшим в грязи" Байденом

Американский политолог констатировал победу Путина над "увязшим в грязи" Байденом

Напомним, экономист Сакс заявил, что Украина гибнет на поле боя по вине США, желающих расширить НАТО. В частности, он напомнил, что нынешний конфликт на Украине имеет корни со времён распада Советского Союза, когда американцы взяли курс на усиление альянса.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / SergeiChuzavkov

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров