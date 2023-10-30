В Крыму обвинили США в превращении Украины из богатейшей республики СССР в самую отсталую
Сенатор Цеков: Украина стала самой отсталой страной постсоветского пространства
Антироссийская позиция превратила Украину в самое отсталое государство на постсоветском пространстве. Об этом заявил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с РИА "Новости", комментируя статью экономиста из Штатов Джеффри Сакса о рисках экономического, военного и демографического коллапсов в Незалежной.
"С 1991 года американцы просто уничтожали Украину разными подачками, всеми этими НКО, которые там работали по всей территории, параллельно задача которых была одна — оторвать Украину от России. А для Украины как раз это основная причина того, что она стала самым отсталым государством в Европе", — рассказал сенатор, добавив, что в его понимании причиной украинской деградации стал именно антироссийский курс, который создавался и культивировался усилиями Соединённых Штатов.
Он подчеркнул, что Украине нужно было притормозить, осознать ситуацию, в которой оказалась страна, и переосмыслить всё происходящее. Возможно, тогда жители Незалежной обратили бы внимание на тот факт, что Россия в течение долгих лет оказывала помощь украинскому государству, тогда как США использовали её для борьбы с РФ и вбивали между соседями клин.
"Они этого добились на данном этапе, как будет дальше — посмотрим. Надеюсь, здравый смысл победит", — резюмировал Цеков.
Напомним, экономист Сакс заявил, что Украина гибнет на поле боя по вине США, желающих расширить НАТО. В частности, он напомнил, что нынешний конфликт на Украине имеет корни со времён распада Советского Союза, когда американцы взяли курс на усиление альянса.
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