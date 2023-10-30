Украинцы достают советские заначки соли из-за дефицита и высоких цен

Жители Украины достают советские запасы соли, так как в стране возник резкий дефицит этого продукта, а в магазинах цена за килограмм достигла 700 гривен (1800 рублей). Об этом пишет Mash.

Перебои с солью начались после перехода Соледара в ДНР под контроль российских военных. Именно оттуда шли поставки минерала, в городе работало предприятие "Артёмсоль". Сейчас украинские домохозяйки столкнулись с проблемой, как делать заготовки овощей на зиму.

Наиболее запасливые женщины хвастаются, что достали советские заначки. Судя по снимкам, упаковки хранились с 90-х и 80-х годов прошлого века. Этот сорт минерала прекрасно подходит для солений и не портится десятилетиями.