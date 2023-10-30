Калининградского насильника и душителя из девяностых поймали благодаря запаху галстука

В Калининградской области по запаху раскрыли страшное преступление, совершённое в 1996 году. На опубликованном пресс-службой Следственного управления Следственного комитета по региону видео — допрос и исследование на полиграфе виновного в двойном убийстве и изнасиловании.

В Калининградской области по запаху нашли подозреваемого в двойном убийстве. Видео © Telegram / "Калининградский Следком"

В ведомстве рассказали, что тогда, в ночь на 7 июля, обвиняемый познакомился с 38-летней женщиной, с которой решил выпить. Однако в ходе пьяной бытовой ссоры он схватился за галстук и задушил её, после чего пошёл в комнату, где спали 15-летняя и 10-летняя дочери убитой.

"Накинув на шею десятилетней девочки тот же галстук, обвиняемый изнасиловал её в процессе удушения. Полагая, что ребёнок мёртв, фигурант совершил те же самые действия в отношении 15-летней школьницы и скрылся с места преступления. Тела жены и старшей дочери утром обнаружил муж убитой, вернувшийся домой. Десятилетняя девочка осталась жива благодаря оказанной медицинской помощи", — говорится в опубликованном сообщении.

Несмотря на наличие фоторобота, составленного по рассказу соседки, страшное преступление долго не могли раскрыть. Однако недавно в поле зрения следователей попал осуждённый, с 1997 года отбывающий пожизненное наказание в одной из колоний Пермского края. У мужчины взяли биологические образцы и проверили его на полиграфе, который показал реакции, говорящие о причастности к расправе.

Более того, была назначена ольфакторная экспертиза, которая выявила на том самом галстуке запах обвиняемого. Также убийцу опознала свидетель.

Теперь мужчину обвиняют по статьям "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряжённое с изнасилованием, двух лиц" и "Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах трёх лиц с целью облегчить его совершение, сопряжённое с изнасилованием". Вину он не признал.