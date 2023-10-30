Психолог рассказала, почему россияне хотят "вернуть 2007-й"
Психолог Митрохина: Россияне хотят в 2007-й, потому что тогда всё казалось лучше
Людям хочется вернуться в прошлое, потому что тогда их жизнь была наполнена мечтами и всё казалось лучше, рассказала РИАМО практический психолог Елена Митрохина.
"Некоторые люди возвращаются в начало 2010-х годов, в благодатную эпоху магического "Ютуба", когда герои видеоблогов казались почти друзьями, а аудиоплееры покоряли сердца миллионов. Пересматривая старые видео и фотографии, можно почувствовать себя частью того времени, когда мечты казались более осуществимыми", — сказала Митрохина.
По её оценке, события прошлого оставляли неизгладимые впечатления в сознании людей, поэтому многим так хочется вернуться назад. Психолог также раскрыла смысл многочисленных мемов, когда люди призывают вернуть 2007 год. Дело в том, что в то время соцсети только начинали входить в жизнь людей, это не было обыденностью, поэтому фотографии друзей, новости, музыка и видео казались более искренними и близкими.
Эксперт подчеркнула, что мир не стоит на месте, поэтому важно не зацикливаться на прошлом, а идти вперёд. А чтобы не грустить из-за невозвратности времени, психолог рекомендует включать вещи из прошлого в обиход обычной жизни.
"Модные тренды из прошлых эпох возвращаются к нам: ретростиль, винтажные аксессуары — всё это позволяет нам ощутить дух тех времён и быть косвенно связанными с любимыми эпохами", — заключила Митрохина.
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