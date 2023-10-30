На Урале очнулась девушка, которую бойфренд-сварщик прибил гвоздями к полу и поджёг

В Екатеринбурге пришла в сознание девушка, которая нарочно устроила ДТП, чтобы спастись от возлюбленного, чуть не убившего её из ревности. Об этом пишет Ura.ru, ссылаясь на источник.

"Её состояние оценивается как стабильно тяжёлое, но она уже может самостоятельно принимать лёгкую пищу. Врачи, можно сказать, круглосуточно следят за её состоянием", — рассказал собеседник издания.

По его словам, сейчас у пациентки, доставленной в больницу с травмами стоп и ожогами, зафиксирована стадия регресса (когда симптомы болезни отступают). Врачи дали положительное заключение на перспективы выздоровления пострадавшей.