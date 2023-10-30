Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа с 4 по 6 ноября

Если работник предприятия будет трудиться в праздничные дни — 4, 5 и 6 ноября, то ему полагается двойная оплата. Об этом "Вечерней Москве" рассказал рекрутер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

"Людям, которые вынуждены работать в праздничные и выходные дни, согласно статье 153 Трудового кодекса России, должны оплачивать рабочую смену в двойном размере", — пояснил он.

Эксперт добавил, что если зарплата подразумевает не только оклад, но и разного рода дополнительные стимулирующие выплаты, то их нужно учитывать при расчёте оплаты работы сотрудника в выходные и праздники. Валинуров напомнил, что 3 ноября — это предпраздничная дата, а значит, трудовой день будет на час короче, что не должно сказаться на зарплате.

Специалист отметил, что если руководство не может сократить смену персонала на час, то рабочее время будет предусматривать доплату за сверхурочную работу.