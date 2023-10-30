Адвокат рассказал, когда за оскорбление придётся платить, а когда — сидеть

В России могут привлечь к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти при исполнении, однако за высказывание в сторону обычного гражданина также последует наказание, рассказал NEWS.ru адвокат Константин Кудряшов. Он пояснил, что по УК придётся отвечать за остроты в сторону сотрудников полиции и Росгвардии (Статья 319 УК РФ).

"Уголовно наказуемым является такое оскорбление, которое государство приравнивает к экстремизму. По статье 282 УК РФ привлекут за повторные публичные высказывания, которые могут быть расценены как унижение человека по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к социальной группе. Если они сопряжены с угрозой насилия, то преступлением будет считаться их высказывание и в первый раз", — отметил эксперт.

Статья 282 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде штрафа, принудительных работ и лишения свободы сроком до шести лет. А вот оскорбление обычного человека — административное правонарушение. По словам адвоката, это деяние подпадает под статью 5.61 КоАП РФ. По неё обидчику грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей, а за публичное высказывание через Интернет сумма повышается до 5–10 тысяч.

Статью по оскорблению протоколирует только прокурор. При подаче заявления требуется указать точное место и время оскорбления, а также данные участников и свидетелей. Однако юрист рассказал, что прокурор может поручить МВД провести предварительную проверку заявления и предупредить о риске утери заявления при пересылке между ведомствами.

Юрист предположил, что многие начинают решать вопросы не только словами, но и кулаками, потому что в России "оскорбление обычного человека — удовольствие недорогое".