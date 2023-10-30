63-летняя россиянка проткнула зятю шею шампуром

В Челябинске 63-летняя женщина пырнула шампуром своего 34-летнего зятя в шею во время застолья. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Росгвардии региона.

"Во время распития спиртных напитков между потерпевшим и его тёщей произошёл словесный конфликт. В результате женщина схватила шампур и нанесла ему колото-резаное ранение в область шеи", — приводит URA.RU сообщение управления.

Бойцы Росгвардии задержали воинственную тёщу, с ней работают правоохранители. Пострадавшего мужчину забрали в больницу.