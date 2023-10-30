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30 октября, 11:44

63-летняя россиянка проткнула зятю шею шампуром

В Челябинске женщина ударила зятя в шею шампуром во время застолья

В Челябинске 63-летняя женщина пырнула шампуром своего 34-летнего зятя в шею во время застолья. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Росгвардии региона.

"Во время распития спиртных напитков между потерпевшим и его тёщей произошёл словесный конфликт. В результате женщина схватила шампур и нанесла ему колото-резаное ранение в область шеи", — приводит URA.RU сообщение управления.

Бойцы Росгвардии задержали воинственную тёщу, с ней работают правоохранители. Пострадавшего мужчину забрали в больницу.

Фехтование шампурами в Петербурге закончилось больницей для одного из дуэлянтов

Фехтование шампурами в Петербурге закончилось больницей для одного из дуэлянтов

А 21 октября стало известно о том, что судимая мать пырнула в спину ножом 17-летнего судимого сына под Красноярском. Женщина была судима за побои и кражу, а её пострадавший сын — за причинение лёгкого вреда здоровью и угрозы убийством.

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Юрий Лысенко
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