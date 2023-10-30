63-летняя россиянка проткнула зятю шею шампуром
В Челябинске женщина ударила зятя в шею шампуром во время застолья
В Челябинске 63-летняя женщина пырнула шампуром своего 34-летнего зятя в шею во время застолья. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Росгвардии региона.
"Во время распития спиртных напитков между потерпевшим и его тёщей произошёл словесный конфликт. В результате женщина схватила шампур и нанесла ему колото-резаное ранение в область шеи", — приводит URA.RU сообщение управления.
Бойцы Росгвардии задержали воинственную тёщу, с ней работают правоохранители. Пострадавшего мужчину забрали в больницу.
А 21 октября стало известно о том, что судимая мать пырнула в спину ножом 17-летнего судимого сына под Красноярском. Женщина была судима за побои и кражу, а её пострадавший сын — за причинение лёгкого вреда здоровью и угрозы убийством.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин