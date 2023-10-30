ВСУ за сутки потеряли до 285 бойцов на Донецком направлении

Украина за последние дни потеряла до 285 бойцов убитыми и ранеными на Донецком направлении. Об этом доложили в Министерстве обороны России в ходе ежедневного брифинга.

"Общие потери противника на данном направлении составили до 285 военнослужащих убитыми и ранеными", — сообщили там.

Как добавили в оборонном ведомстве, в ходе боевых действий враг лишился двух бронемашин, трёх автомобилей, двух американских артиллерийских систем M777 и одной самоходки "Гвоздика". Бои шли при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем в районах населённых пунктов Марьинка, Андреевка и Клещеевка в ДНР.