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Опубликовано 30 октября 2023, 11:27

ВСУ за сутки потеряли до 285 бойцов на Донецком направлении

Украина за последние дни потеряла до 285 бойцов убитыми и ранеными на Донецком направлении. Об этом доложили в Министерстве обороны России в ходе ежедневного брифинга.

"Общие потери противника на данном направлении составили до 285 военнослужащих убитыми и ранеными", — сообщили там.

Как добавили в оборонном ведомстве, в ходе боевых действий враг лишился двух бронемашин, трёх автомобилей, двух американских артиллерийских систем M777 и одной самоходки "Гвоздика". Бои шли при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем в районах населённых пунктов Марьинка, Андреевка и Клещеевка в ДНР.

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Ранее Лайф писал, что российские войска с помощью дрона уничтожили переданную ВСУ чешскую гаубицу Dana. Минобороны показывало видео, на котором запечатлён момент ювелирно точного удара по иностранной технике противника.

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Getty Images / Metin Aktas

Максим Плетнёв
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