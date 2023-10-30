Правило "стоп" и зачистка: Как побороть желание звонить бывшему в 5 шагов

Чтобы побороть эмоциональную зависимость от бывшего партнёра, необходимо удалить все воспоминания о нём, составить список с отрицательными моментами совместной жизни и начать использовать правило "стоп". Об этом "Газете.ru" рассказал психолог Константин Никулин.

"Будет хорошо, если вы повесите этот список на видном месте или каждый пункт напишете на отдельном стикере (лучше красного цвета) и повесите эти стикеры по квартире на видных для себя местах. Такие простые напоминания помогут мозгу держать в фокусе внимания те факты из вашей жизни, которые были отрицательными, и удерживать вас от спонтанного эмоционального желания вернуться в эти отношения", — рекомендовал психолог.

Эксперт посоветовал использовать правило "стоп". По словам специалиста, при попытке написать бывшему нужно сказать "стоп" и отложить телефон на 10 секунд. Специалист добавил, что после такой практики желание пропадёт, а также посоветовал писать сообщение в заметках или документах.

Также психолог рекомендовал уничтожить все воспоминания о бывшем — удалить фото и сообщения в социальных сетях. Такая зачистка поможет начать новый этап жизни. А внутреннюю пустоту она советует заполнять любимым хобби.