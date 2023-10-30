На голову жительницы Подмосковья вместе с первым снегом упал дрон

Беспилотник упал на голову жительнице подмосковной деревни под Чеховом. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл, когда Татьяна выходила из дома в деревне Манушкино: с крыши начал падать свежевыпавший снег, но вместе с ним внезапно упал и дрон — к счастью, не тот, которыми Украина периодически атакует Россию. Размеры квадрокоптера не превышали 20 на 20 сантиметров, поэтому женщина серьёзно не пострадала, отделавшись испугом.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что перед ними коптер YLR/C с двойной камерой. Такие обычно покупают детям в качестве игрушки. Сейчас владельца дрона ищут.