Регион

Уведомления отключены

30 октября, 12:42

На голову жительницы Подмосковья вместе с первым снегом упал дрон

SHOT: Квадрокоптер упал на голову жительницы Подмосковья

Беспилотник упал на голову жительнице подмосковной деревни под Чеховом. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл, когда Татьяна выходила из дома в деревне Манушкино: с крыши начал падать свежевыпавший снег, но вместе с ним внезапно упал и дрон — к счастью, не тот, которыми Украина периодически атакует Россию. Размеры квадрокоптера не превышали 20 на 20 сантиметров, поэтому женщина серьёзно не пострадала, отделавшись испугом.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что перед ними коптер YLR/C с двойной камерой. Такие обычно покупают детям в качестве игрушки. Сейчас владельца дрона ищут.

Украинский FPV-дрон со взрывчаткой уничтожили в Курской области

Украинский FPV-дрон со взрывчаткой уничтожили в Курской области

Ранее Лайф рассказывал, можно ли самостоятельно сбить квадрокоптер, который подглядывает за вами в окно. Спойлер: нельзя. А вот как тогда быть, читайте в нашем материале.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров