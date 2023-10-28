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28 октября, 07:19

Украинский FPV-дрон со взрывчаткой уничтожили в Курской области

В Курской области упал дрон ВСУ со взрывчаткой

В Курской области в ста метрах от украинской границы упал квадрокоптер ВСУ со взрывчаткой. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что устройство рухнуло на окраине села Попово-Лежачи в Глушковском районе. БПЛА уничтожили направленным взрывом. Место падения украинского FPV-дрона оцепили силовики. Разрушений и пострадавших в результате случившегося нет.

Пытавшиеся атаковать Курскую АЭС украинские дроны были начинены взрывчаткой С-4

Пытавшиеся атаковать Курскую АЭС украинские дроны были начинены взрывчаткой С-4

Как сообщал Лайф, вечером 26 октября российские дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над Курской областью. Атака была пресечена в 19:30. Позже стало известно о ещё одном перехваченном объекте в регионе в районе Курчатова. В ночь на 27 октября Минобороны сообщило о перехвате очередного дрона. Один из трёх беспилотников ВСУ взорвался возле склада ядерных отходов на Курской АЭС. В результате случившегося оказался повреждён фасад здания.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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