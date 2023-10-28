Украинский FPV-дрон со взрывчаткой уничтожили в Курской области

В Курской области в ста метрах от украинской границы упал квадрокоптер ВСУ со взрывчаткой. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что устройство рухнуло на окраине села Попово-Лежачи в Глушковском районе. БПЛА уничтожили направленным взрывом. Место падения украинского FPV-дрона оцепили силовики. Разрушений и пострадавших в результате случившегося нет.