Пытавшиеся атаковать Курскую АЭС украинские дроны были начинены взрывчаткой С-4

Беспилотники, которые пытались атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС), были начинены взрывчаткой С-4 с поражающими элементами из подшипников и саморезов. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, на месте падения аппаратов найдено три брикета пластита иностранного производства, каждый из которых весит пять килограммов. Известно также, что БПЛА были кустарной сборки с размахом крыла в 2,5 метра. Причём один из дронов снимал атаку, но его вывели из строя.