Пытавшиеся атаковать Курскую АЭС украинские дроны были начинены взрывчаткой С-4
Беспилотники, которые пытались атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС), были начинены взрывчаткой С-4 с поражающими элементами из подшипников и саморезов. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, на месте падения аппаратов найдено три брикета пластита иностранного производства, каждый из которых весит пять килограммов. Известно также, что БПЛА были кустарной сборки с размахом крыла в 2,5 метра. Причём один из дронов снимал атаку, но его вывели из строя.
Как сообщал Лайф, вечером 26 октября российские дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Курской областью. Атака была пресечена в 19:30. Позже стало известно о ещё одном перехваченном объекте в регионе в районе Курчатова. В ночь на 27 октября Минобороны сообщило о перехвате очередного дрона. Один из трёх беспилотников ВСУ взорвался возле склада ядерных отходов на Курской АЭС. В результате случившегося оказался повреждён фасад здания.
ТАСС / Иван Гущин