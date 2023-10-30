Wildberries объявил о перебоях с доставкой из-за обысков на складе в Подмосковье

Полиция проверяет склад Wildberries на сортировочном центре (СЦ) "Белая дача" в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании, предупредив клиентов о возможных перебоях в работе центра из-за обысков.

"В связи с проверкой полиции в течение дня возможны перебои в работе СЦ "Белая дача". Сегодня на складе Wildberries в СЦ "Белая дача" сотрудники полиции проводят проверку документов у сотрудников склада. В связи с этим на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров", — сообщили в пресс-службе Wildberries.

Представители компании заявили, что руководство оказывает полицейским полное содействие и делает всё необходимое, чтобы склад начал работать в нормальном режиме как можно скорее. Они добавили, что осознают важность оперативной работы склада в высокий сезон, и попросили клиентов и партнёров отнестись к ситуации с пониманием. Причина обысков не называется.