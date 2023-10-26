В Wildberries снова зреет бунт из-за попыток вытрясти с продавцов кабальные суммы после массового взлома
Продавцы жалуются, что Wildberries требует с них по 100 тысяч за взлом аккаунтов
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Wildberries требует от своих продавцов заплатить по 100 тысяч рублей штрафа после того, как аккаунты предпринимателей были массово взломаны, что привело к сбоям в работе маркетплейса. Об этом узнала SHOT ПРОВЕРКА.
Всё началось несколько месяцев назад. Мошенники получили доступ к карточкам продавцов и начали размещать там товары по 50 рублей, в основном это были холодильники, телефоны, надувные лодки, телевизоры и тому подобные недешёвые вещи. Покупатели повелись на "распродажу" и закидали продавцов заявками, которые исполнить было невозможно.
Руководство Wildberries начало штрафовать продавцов — 50% от цены каждого неисполненного заказа. На все возмущения маркетплейс отвечал, что не видит своей вины во взломах аккаунтов. Предприниматели пожаловались, что за несколько часов заказов пришло на миллионы рублей.
В итоге Wildberries пошёл навстречу продавцам. Штрафы пообещали отменить, если подтвердится хакерская атака, при этом каждый случай будет рассмотрен в отдельности. По словам самих селлеров, сейчас маркетплейс требует от них по 100–110 тысяч рублей за сам факт взлома. Возмущённые продавцы не понимают оснований для подобных взысканий и даже допускают, что все махинации с карточками провели сами работники Wildberries ради наживы на штрафах.
В этом же месяце крупнейший в России интернет-ретейлер оказался замешан в скандал. Wildberries ввёл комиссию в размере 3% при оплате картами Visa и Mastercard. Спустя всего день представителей компании и российских банков вызвали в Генпрокуратуру РФ. В Госдуме же назвали нововведение "ягодок" монопольным грабежом. После совещания в ГП Wildberries отменил незаконное решение. Ретейлер сразу начал возвращать клиентам деньги. Но генпрокуратура РФ продолжила проверку в отношении интернет-ретейлера по поводу законности платы за возврат товаров.