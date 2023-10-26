В Wildberries снова зреет бунт из-за попыток вытрясти с продавцов кабальные суммы после массового взлома

Wildberries требует от своих продавцов заплатить по 100 тысяч рублей штрафа после того, как аккаунты предпринимателей были массово взломаны, что привело к сбоям в работе маркетплейса. Об этом узнала SHOT ПРОВЕРКА.

Всё началось несколько месяцев назад. Мошенники получили доступ к карточкам продавцов и начали размещать там товары по 50 рублей, в основном это были холодильники, телефоны, надувные лодки, телевизоры и тому подобные недешёвые вещи. Покупатели повелись на "распродажу" и закидали продавцов заявками, которые исполнить было невозможно.

Продавец рассказал о взломе своего аккаунта на Wildberries. Видео © t.me / SHOT ПРОВЕРКА

Руководство Wildberries начало штрафовать продавцов — 50% от цены каждого неисполненного заказа. На все возмущения маркетплейс отвечал, что не видит своей вины во взломах аккаунтов. Предприниматели пожаловались, что за несколько часов заказов пришло на миллионы рублей.

Продавец рассказал о взломе своего аккаунта на Wildberries. Видео © t.me / SHOT ПРОВЕРКА