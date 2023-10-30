Эксперт объяснил победу команды из русских и украинцев на ЧМ по Dota 2

Россия — одна из сильнейших стран мира в области киберспорта, заявил независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко на фоне победы состоящей из россиян и украинцев команды Team Spirit на мировом чемпионате по Dota 2 The International 12.

"Если мы не можем показать себя в классическом виде спорта, например в футболе, то мы показываем себя в альтернативном спорте. Русскоязычные команды состоят и из русских, и из белорусов, и из украинцев — полный интернационал. Когда мы объединяемся, мы делаем такое, что миру не видано. В киберспорте есть несколько лучших держав: Россия, США и Южная Корея", — объяснил эксперт в беседе с НСН, добавив, что киберспорт стихийно стал национальным видом спорта в этих странах. В частности, его можно назвать "новым футболом" для РФ.

Кузьменко отметил, что киберспорт является серьёзным занятием, которое требует большого количества времени и грамотного тренировочного процесса. Он напомнил, что шахматы признали видом спорта лишь в 1999 году, и заявил, что соревнования по компьютерным играм сейчас идут по их пути. Как советские шахматисты в 60–70-х сокрушали соперников со всего мира, так сейчас российские киберспортсмены доказывают, что они лучшие в своём деле.

В завершение собеседник НСН отметил, что увлечение детей компьютерными играми может быть полезно, если не становится чрезмерным и порочным, как и любой другой интерес. При правильном подходе это занятие способно научить ребёнка работе в команде.