В Эстонии ввели продовольственные карточки для бедных

Власти Эстонии ввели систему продовольственных карточек для малоимущих граждан. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальных дел страны. На карточки начисляются средства (по 30 евро на человека за квартал), которые можно потратить на покупку товаров первой необходимости. В ведомстве отдельно отметили, что купить на эти деньги алкоголь, сигареты или лотерейные билеты не получится.

Отметим, что прежде помощь малоимущим в Эстонии распределялась через Продуктовый банк, собирающий в магазинах нераспроданные продукты, а также пожертвования от частных лиц. Соцработники формировали продуктовые наборы с рандомным ассортиментом — кому что попадётся. При этом люди зачастую жаловались, что достаются наборы с содержимым, в котором они не нуждались. Чтобы решить проблему, власти внедрили продовольственные карточки. Такие, к слову, были и в СССР, который в Эстонии принято критиковать.

"Тестовый переход на продуктовые талоны начался в апреле этого года, когда продуктовые талоны были розданы нуждающимся, проживающим в Таллине, Харью и Рапламаа. Наиболее покупаемыми товарными группами в двух кварталах были хлеб и хлебобулочные изделия, молочная продукция, йогурты, овощи и фрукты, мясная продукция", — сообщили в Министерстве социальных дел.