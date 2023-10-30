Потерявшая паспорт петербурженка обнаружила себя замужем за африканцем
Иностранец нашёл паспорт жительницы Петербурга и заключил фиктивный брак
Россиянка обнаружила себя замужем за гражданином одной из африканских стран. Вот только свадьбу она совсем не помнит — потому что её не было. Разобралась в незамысловатой истории Прокуратура Санкт-Петербурга.
С заявлением в ведомство обратилась жительница Красносельского района Петербурга. Девушка рассказала, что не так давно потеряла паспорт, а пока ей делали новый, оказалось, что кто-то взял её в жёны по потерянному документу. "Женихом" оказался незнакомый ей африканец. По всей видимости, таким образом он решил получить российское гражданство. Теперь же брак "молодожёнов" аннулируют.
Впрочем, скоро такую хитрость, которой воспользовался южный гость Северной столицы, могут прикрыть. Как рассказывал Лайф, в Совете Федерации предложили давать иностранцам, вступающим в брак с россиянами, разрешение на пребывание в нашей стране лишь спустя два года после свадьбы.
ТАСС / Бобылев Сергей