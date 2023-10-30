Потерявшая паспорт петербурженка обнаружила себя замужем за африканцем

Россиянка обнаружила себя замужем за гражданином одной из африканских стран. Вот только свадьбу она совсем не помнит — потому что её не было. Разобралась в незамысловатой истории Прокуратура Санкт-Петербурга.

С заявлением в ведомство обратилась жительница Красносельского района Петербурга. Девушка рассказала, что не так давно потеряла паспорт, а пока ей делали новый, оказалось, что кто-то взял её в жёны по потерянному документу. "Женихом" оказался незнакомый ей африканец. По всей видимости, таким образом он решил получить российское гражданство. Теперь же брак "молодожёнов" аннулируют.