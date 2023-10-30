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30 октября, 14:23

Парковка в Москве станет бесплатной в День народного единства

В Москве можно будет бесплатно припарковать машину в День народного единства и следующий за ним нерабочий понедельник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

"В День народного единства — 4 ноября — на улицах Москвы парковка будет бесплатной. В нерабочий понедельник — 6 ноября — за неё тоже платить не нужно", отметил он.

А вот 5 ноября для москвичей и гостей города будет действовать воскресный режим. Парковку придётся оплатить по тарифам 380 и 450 рублей, оставить машину на стоянках со шлагбаумом можно будет по обычным правилам.

Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа с 4 по 6 ноября

Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа с 4 по 6 ноября

Напомним, 4 ноября вся страна отмечает День народного единства — один из самых молодых государственных праздников России. Он посвящён важному событию в истории страны — освобождению Москвы от польских захватчиков в 1612 году. Выходными объявлены дни с 4 по 6 ноября.

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ТАСС / Артём Геодакян

Татьяна Миссуми
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