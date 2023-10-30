Парковка в Москве станет бесплатной в День народного единства
В Москве можно будет бесплатно припарковать машину в День народного единства и следующий за ним нерабочий понедельник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.
"В День народного единства — 4 ноября — на улицах Москвы парковка будет бесплатной. В нерабочий понедельник — 6 ноября — за неё тоже платить не нужно", — отметил он.
А вот 5 ноября для москвичей и гостей города будет действовать воскресный режим. Парковку придётся оплатить по тарифам 380 и 450 рублей, оставить машину на стоянках со шлагбаумом можно будет по обычным правилам.
Напомним, 4 ноября вся страна отмечает День народного единства — один из самых молодых государственных праздников России. Он посвящён важному событию в истории страны — освобождению Москвы от польских захватчиков в 1612 году. Выходными объявлены дни с 4 по 6 ноября.
ТАСС / Артём Геодакян