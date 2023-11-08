10 повзрослевших котиков, которые с годами стали только милее

"От брошенного, заражённого червями семинедельного малыша до счастливого, игривого пятимесячного ребёнка", — Chlosco.

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"Мы нашли старую игрушку нашего кота под холодильником", — CleverUsername006.

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"Бин была маленьким котёнком. Здесь ей восемь недель и пять лет. У неё некоторые деформации костей, которые ограничивают подвижность передних лап, и вес всё ещё меньше 3,7 килограмма", — mrszubris.

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"Сквид тут отлично впишется. Как видите, он всегда был модным", — hennythingispossible.

Фото © Reddit / hennythingispossible

"Три месяца и почти год. Найджел, перестань расти, пожалуйста!" — no_name_maddox.

Фото © Reddit / no_name_maddox

"Это Элла. Ей сейчас почти шесть лет!" — earlysong.

Фото © Reddit / earlysong

"Каспер на третьей и на тринадцатой неделе", — baleyN.

Фото © Reddit / baleyN

Фото © Reddit / ash16f

"Они растут так быстро!" — пользователь Reddit.

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"Я просила его перестать расти, но он меня не послушал", — lyndsiem10.