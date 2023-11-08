10 повзрослевших котиков, которые с годами стали только милее
Есть мнение, что с возрастом даже котики становятся уже не такими милыми. Так вот, это правило работает не всегда! Собрали 10 очаровательных примеров, когда прожитые годы усатикам были только к лицу, точнее мордочкам.
"От брошенного, заражённого червями семинедельного малыша до счастливого, игривого пятимесячного ребёнка", — Chlosco.
Фото © Reddit / Chlosco
"Мы нашли старую игрушку нашего кота под холодильником", — CleverUsername006.
Фото © Reddit / CleverUsername006
"Бин была маленьким котёнком. Здесь ей восемь недель и пять лет. У неё некоторые деформации костей, которые ограничивают подвижность передних лап, и вес всё ещё меньше 3,7 килограмма", — mrszubris.
Фото © Reddit / mrszubris
"Сквид тут отлично впишется. Как видите, он всегда был модным", — hennythingispossible.
Фото © Reddit / hennythingispossible
"Три месяца и почти год. Найджел, перестань расти, пожалуйста!" — no_name_maddox.
Фото © Reddit / no_name_maddox
"Это Элла. Ей сейчас почти шесть лет!" — earlysong.
Фото © Reddit / earlysong
"Каспер на третьей и на тринадцатой неделе", — baleyN.
Фото © Reddit / baleyN
"Время, остановись!" — ash16f.
Фото © Reddit / ash16f
"Они растут так быстро!" — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Я просила его перестать расти, но он меня не послушал", — lyndsiem10.
Фото © Reddit / lyndsiem10
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Reddit / earlysong