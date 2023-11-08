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8 ноября, 06:00

10 повзрослевших котиков, которые с годами стали только милее

Есть мнение, что с возрастом даже котики становятся уже не такими милыми. Так вот, это правило работает не всегда! Собрали 10 очаровательных примеров, когда прожитые годы усатикам были только к лицу, точнее мордочкам.

"От брошенного, заражённого червями семинедельного малыша до счастливого, игривого пятимесячного ребёнка", — Chlosco.

Фото © Reddit / Chlosco

Фото © Reddit / Chlosco

"Мы нашли старую игрушку нашего кота под холодильником", — CleverUsername006.

Фото © Reddit / CleverUsername006

Фото © Reddit / CleverUsername006

"Бин была маленьким котёнком. Здесь ей восемь недель и пять лет. У неё некоторые деформации костей, которые ограничивают подвижность передних лап, и вес всё ещё меньше 3,7 килограмма", — mrszubris.

Фото © Reddit / mrszubris

Фото © Reddit / mrszubris

"Сквид тут отлично впишется. Как видите, он всегда был модным", — hennythingispossible.

Фото © Reddit / hennythingispossible

Фото © Reddit / hennythingispossible

"Три месяца и почти год. Найджел, перестань расти, пожалуйста!" no_name_maddox.

Фото © Reddit / no_name_maddox

Фото © Reddit / no_name_maddox

"Это Элла. Ей сейчас почти шесть лет!" earlysong.

Фото © Reddit / earlysong

Фото © Reddit / earlysong

"Каспер на третьей и на тринадцатой неделе", — baleyN.

Фото © Reddit / baleyN

Фото © Reddit / baleyN

"Время, остановись!" ash16f.

Фото © Reddit / ash16f

Фото © Reddit / ash16f

"Они растут так быстро!" пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Я просила его перестать расти, но он меня не послушал", — lyndsiem10.

Фото © Reddit / lyndsiem10

Фото © Reddit / lyndsiem10

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

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Reddit / earlysong

Сергей Трофимов
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