Четвёртый спортсмен в мире заработал $1 млрд
Forbes: Мэджик Джонсон стал четвёртым спортсменом, заработавшим 1 млрд долларов
Баскетболист Мэджик Джонсон. Обложка © ТАСС / AP / Richard Shotwell
Игрок баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" и пятикратный чемпион национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэджик Джонсон стал четвёртым спортсменом в мире, заработавшим 1 миллиард долларов. Об этом сообщает журнал Forbes.
64-летний баскетболист попал в один список с шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом, четырёхкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом и 15-кратным победителем турниров серии "Мэйджор" американцем Тайгером Вудсом. Джонсон владеет небольшими долями в клубе Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол) "Вашингтон Коммандерс", клубе Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес", клубе Главной бейсбольной лиги (МЛБ) "Лос-Анджелес Доджрес" и в команде Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) "Лос-Анджелес Спаркс". Forbes оценивает состояние спортсмена в 1,2 миллиарда долларов.
Ранее стало известно, что капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал одним из двух лидеров списка самых высокооплачиваемых игроков НХЛ в сезоне 2023/2024. В предстоящем сезоне 38-летний игрок получит 17,5 млн долларов, из которых 12,5 — по контракту, а пять заработает за "пределами льда".