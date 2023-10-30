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30 октября, 14:48

Четвёртый спортсмен в мире заработал $1 млрд

Forbes: Мэджик Джонсон стал четвёртым спортсменом, заработавшим 1 млрд долларов

<p>Баскетболист Мэджик Джонсон. Обложка © ТАСС / AP / Richard Shotwell</p>

Баскетболист Мэджик Джонсон. Обложка © ТАСС / AP / Richard Shotwell

Игрок баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" и пятикратный чемпион национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэджик Джонсон стал четвёртым спортсменом в мире, заработавшим 1 миллиард долларов. Об этом сообщает журнал Forbes.

64-летний баскетболист попал в один список с шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом, четырёхкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом и 15-кратным победителем турниров серии "Мэйджор" американцем Тайгером Вудсом. Джонсон владеет небольшими долями в клубе Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол) "Вашингтон Коммандерс", клубе Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес", клубе Главной бейсбольной лиги (МЛБ) "Лос-Анджелес Доджрес" и в команде Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) "Лос-Анджелес Спаркс". Forbes оценивает состояние спортсмена в 1,2 миллиарда долларов.

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Юрий Лысенко
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