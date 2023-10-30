Четвёртый спортсмен в мире заработал $1 млрд

Игрок баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" и пятикратный чемпион национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэджик Джонсон стал четвёртым спортсменом в мире, заработавшим 1 миллиард долларов. Об этом сообщает журнал Forbes.

64-летний баскетболист попал в один список с шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом, четырёхкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом и 15-кратным победителем турниров серии "Мэйджор" американцем Тайгером Вудсом. Джонсон владеет небольшими долями в клубе Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол) "Вашингтон Коммандерс", клубе Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес", клубе Главной бейсбольной лиги (МЛБ) "Лос-Анджелес Доджрес" и в команде Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) "Лос-Анджелес Спаркс". Forbes оценивает состояние спортсмена в 1,2 миллиарда долларов.