В Сети затравили 21-летнего "усатого няня" детсада в Барнауле

В Барнауле в одном из детских садов работает единственный в городе воспитатель-мужчина. Сейчас Владиславу 21 год, он рассказал, что учится в педагогическом университете на дошкольном направлении, куда попал совершенно случайно.

"Перед поступлением я сел смотреть направления в вузы и выбрал два направления в Алтайском педуниверситете. <...> Я в тот момент был занят и не сильно понимал разницу между этими двумя направлениями, а когда позвонили из приёмной комиссии, я машинально сказал: "Выбираю дошкольное", — приводит его слова портал "Страсти".

После второго курса парню предстояла практика в детсаду: поначалу он очень боялся, однако на деле все опасения оказались напрасными — дети приняли его как родного. После этого тётя предложила ему работу воспитателя, а тот, недолго думая, с радостью согласился. Родители воспитанников сначала, конечно, были удивлены Владиславом в роли няни, однако со временем к нему привыкли.

При этом много хейта в свой адрес "усатый нянь" получает от жителей города в соцсетях. Многие барнаульцы до сих пор не верят, что с ним можно оставлять детей. Однако сам Владислав на подобные заявления просто не реагирует, воспринимая их философски и продолжая заниматься тем, что ему нравится.