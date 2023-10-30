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30 октября, 15:20

В Сети затравили 21-летнего "усатого няня" детсада в Барнауле

21-летний парень устроился воспитателем в детский сад в Барнауле

<p>Воспитатель барнаульского детского сада Владислав. Обложка © <a href="https://www.passion.ru/news/eksklyuzivy/usatyi-nyan-vospitatel-muzhchina-rasskazal-o-kheite-i-rabote-s-detmi-30-10-2023.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Портал "Страсти"</a> / Екатерина Шахова</p>

Воспитатель барнаульского детского сада Владислав. Обложка © Портал "Страсти" / Екатерина Шахова

В Барнауле в одном из детских садов работает единственный в городе воспитатель-мужчина. Сейчас Владиславу 21 год, он рассказал, что учится в педагогическом университете на дошкольном направлении, куда попал совершенно случайно.

"Перед поступлением я сел смотреть направления в вузы и выбрал два направления в Алтайском педуниверситете. <...> Я в тот момент был занят и не сильно понимал разницу между этими двумя направлениями, а когда позвонили из приёмной комиссии, я машинально сказал: "Выбираю дошкольное", — приводит его слова портал "Страсти".

После второго курса парню предстояла практика в детсаду: поначалу он очень боялся, однако на деле все опасения оказались напрасными — дети приняли его как родного. После этого тётя предложила ему работу воспитателя, а тот, недолго думая, с радостью согласился. Родители воспитанников сначала, конечно, были удивлены Владиславом в роли няни, однако со временем к нему привыкли.

При этом много хейта в свой адрес "усатый нянь" получает от жителей города в соцсетях. Многие барнаульцы до сих пор не верят, что с ним можно оставлять детей. Однако сам Владислав на подобные заявления просто не реагирует, воспринимая их философски и продолжая заниматься тем, что ему нравится.

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Николь Вербер
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