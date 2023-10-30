Пловчиха Ефимова рассказала о самом большом разочаровании в США
Пловчиха Ефимова рассказала, что в США безвкусные огурцы и помидоры
Юлия Ефимова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / pryanya93
Российская пловчиха, трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова рассказала о своих эмоциях от Родины после жизни в США. Спортсменка призналась, что соскучилась по народу и гостеприимству.
"Была в Питере. Планировала, что это будет всего один день, а в итоге осталась больше, чем на неделю. Я была первый раз в Питере летом, мне очень понравилось. Ну и еда, по ней тоже соскучилась. Понятно, что везде есть свои плюсы и минусы", — рассказала она "МАТЧ ТВ".
Ефимова отметила, что над ней в первое время "все угорали", потому что она постоянно ела огурцы и помидоры. А всё потому, что в Штатах эти привычные для нас продукты безвкусные.
А пока одни возвращаются в Россию, другие почему-то уезжают. Так, чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко, которая недавно сменила спортивное гражданство на казахстанское, ответила на критику в свой адрес по данному поводу. Хейтерам спортсменка предложила поцеловать свою пятую точку.