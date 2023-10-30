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30 октября, 15:12

Пловчиха Ефимова рассказала о самом большом разочаровании в США

Пловчиха Ефимова рассказала, что в США безвкусные огурцы и помидоры

<p>Юлия Ефимова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / pryanya93</p>

Юлия Ефимова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / pryanya93

Российская пловчиха, трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова рассказала о своих эмоциях от Родины после жизни в США. Спортсменка призналась, что соскучилась по народу и гостеприимству.

"Была в Питере. Планировала, что это будет всего один день, а в итоге осталась больше, чем на неделю. Я была первый раз в Питере летом, мне очень понравилось. Ну и еда, по ней тоже соскучилась. Понятно, что везде есть свои плюсы и минусы", — рассказала она "МАТЧ ТВ".

Ефимова отметила, что над ней в первое время "все угорали", потому что она постоянно ела огурцы и помидоры. А всё потому, что в Штатах эти привычные для нас продукты безвкусные.

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А пока одни возвращаются в Россию, другие почему-то уезжают. Так, чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко, которая недавно сменила спортивное гражданство на казахстанское, ответила на критику в свой адрес по данному поводу. Хейтерам спортсменка предложила поцеловать свою пятую точку.

Матвей Константинов
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