Пловчиха Ефимова рассказала о самом большом разочаровании в США

Российская пловчиха, трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова рассказала о своих эмоциях от Родины после жизни в США. Спортсменка призналась, что соскучилась по народу и гостеприимству.

"Была в Питере. Планировала, что это будет всего один день, а в итоге осталась больше, чем на неделю. Я была первый раз в Питере летом, мне очень понравилось. Ну и еда, по ней тоже соскучилась. Понятно, что везде есть свои плюсы и минусы", — рассказала она "МАТЧ ТВ".

Ефимова отметила, что над ней в первое время "все угорали", потому что она постоянно ела огурцы и помидоры. А всё потому, что в Штатах эти привычные для нас продукты безвкусные.