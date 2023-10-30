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30 октября, 16:03

Врач перечислил неожиданные причины кровотечения из носа

Врач Видяскин: Носовое кровотечение может говорить о сухости слизистой

Носовое кровотечение может говорить о сухости слизистой, сообщил врач-терапевт Игорь Видяскин. Он рассказал, что микротрещены в носу — частое явление осенне-зимнего периода.

Кровотечение также может появляться у людей с ринитом и синуситом. Это обусловлено нарушением кровотока в сосудах. Ещё одна причина — артериальная гипертония.

"Высокое артериальное давление может оказывать дополнительную нагрузку на сосуды носа, что может привести к их повреждению и возникновению носового кровотечения", — объяснил Видяскин NEWS.ru.

По словам врача, нарушение свёртываемости крови также может вызвать носовое кровотечение, в частности гемофилия и тромбоцитопения. Однако при этих заболеваниях кровотечение быстро не останавливается. Ещё одной причиной недомогания может быть приём лекарств, например антиагрегантов и антикоагулянтов.

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Александра Мышляева
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