Беглого алиментщика нашли живущим в стогу сена и поселили в тюрьме

В польской деревне Банковице обнаружили мужчину, который устроился жить в стогу, чтобы не платить алименты. Об этом сообщило местное отделение полиции.

Сотрудники полиции из муниципалитета Опатув узнали о том, что разыскиваемый из-за невыплаты алиментов 43-летний мужчина объявился по месту жительства. Но, приехав к его дому, правоохранители не нашли разыскиваемого на месте.

Тогда полицейские принялись обыскивать придомовую территорию. Когда проводился обыск в сарае, правоохранители решили проверить стог сена и догадка оказалась верной — беглец, укрывшийся под одеялом, нашёлся под слоем сухой травы, его задержали. Мужчине предстоит отбыть наказание в виде пяти месяцев лишения свободы.