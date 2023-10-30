Беглого алиментщика нашли живущим в стогу сена и поселили в тюрьме
В Польше полицейские нашли сбежавшего от уплаты алиментов мужчину в стогу сена
Лежанка польского неплательщика алиментов в стогу. Обложка © Полиция Опатува
В польской деревне Банковице обнаружили мужчину, который устроился жить в стогу, чтобы не платить алименты. Об этом сообщило местное отделение полиции.
Сотрудники полиции из муниципалитета Опатув узнали о том, что разыскиваемый из-за невыплаты алиментов 43-летний мужчина объявился по месту жительства. Но, приехав к его дому, правоохранители не нашли разыскиваемого на месте.
Тогда полицейские принялись обыскивать придомовую территорию. Когда проводился обыск в сарае, правоохранители решили проверить стог сена и догадка оказалась верной — беглец, укрывшийся под одеялом, нашёлся под слоем сухой травы, его задержали. Мужчине предстоит отбыть наказание в виде пяти месяцев лишения свободы.
А 6 октября в Алтайском крае таможенники поймали чёрного нелегала, который пытался спрятаться в куче угля. Мужчина сел в поезд в городе Павлодаре в Казахстане и собирался проехать в Россию.