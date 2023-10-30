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30 октября, 16:26

Беглого алиментщика нашли живущим в стогу сена и поселили в тюрьме

В Польше полицейские нашли сбежавшего от уплаты алиментов мужчину в стогу сена

<p>Лежанка польского неплательщика алиментов в стогу. Обложка © <a href="https://opatow.policja.gov.pl/top/dzialania-policji/aktualnosci/65533,Przed-odpowiedzialnoscia-chowal-sie-w-sianie.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Полиция Опатува</a></p>

Лежанка польского неплательщика алиментов в стогу. Обложка © Полиция Опатува

В польской деревне Банковице обнаружили мужчину, который устроился жить в стогу, чтобы не платить алименты. Об этом сообщило местное отделение полиции.

Сотрудники полиции из муниципалитета Опатув узнали о том, что разыскиваемый из-за невыплаты алиментов 43-летний мужчина объявился по месту жительства. Но, приехав к его дому, правоохранители не нашли разыскиваемого на месте.

Тогда полицейские принялись обыскивать придомовую территорию. Когда проводился обыск в сарае, правоохранители решили проверить стог сена и догадка оказалась верной — беглец, укрывшийся под одеялом, нашёлся под слоем сухой травы, его задержали. Мужчине предстоит отбыть наказание в виде пяти месяцев лишения свободы.

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И что могло пойти не так? Парень спрятался от сторожа на печи крематория и получил ожоги

А 6 октября в Алтайском крае таможенники поймали чёрного нелегала, который пытался спрятаться в куче угля. Мужчина сел в поезд в городе Павлодаре в Казахстане и собирался проехать в Россию.

Юрий Лысенко
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