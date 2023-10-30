Словакия выставит патрули на границе с Венгрией для борьбы с нелегалами

Словакия организует патрулирование вдоль всей границы с Венгрией из-за наплыва нелегальных беженцев. Об этом говорится в сообщении Словацкого телевидения со ссылкой на премьер-министра республики Роберта Фицо.

"Патрулирование всей границы Словакии с Венгрией начнётся в 19:00. Оно будет обеспечено совместными силами словацкой полиции и армии. Мы направим на это значительные силы личного состава [силовых структур] и техники", — сказал Фицо.

Он добавил, что если ситуацию с нелегальной миграцией не возьмут под контроль, то в Словакию начнут проникать опасные люди, имеющие связи с терроризмом. Они могут создать катастрофические проблемы для безопасности государства, считает политик. Более того, колоссальные риски возникают из-за конфликта в секторе Газа, резюмировал он.

Словакия приняла решение временно возобновить проверки для въезжающих в страну из Венгрии ещё 5 октября. Однако на тот момент предполагалось, что контроль будет вестись только на автомобильных дорогах, остальная часть границы не закрывалась.