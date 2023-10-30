Регион

Уведомления отключены

30 октября, 17:06

Словакия выставит патрули на границе с Венгрией для борьбы с нелегалами

Премьер Словакии Фицо сообщил о введении патрулей вдоль всей границы с Венгрией

Словакия организует патрулирование вдоль всей границы с Венгрией из-за наплыва нелегальных беженцев. Об этом говорится в сообщении Словацкого телевидения со ссылкой на премьер-министра республики Роберта Фицо.

"Патрулирование всей границы Словакии с Венгрией начнётся в 19:00. Оно будет обеспечено совместными силами словацкой полиции и армии. Мы направим на это значительные силы личного состава [силовых структур] и техники", сказал Фицо.

Он добавил, что если ситуацию с нелегальной миграцией не возьмут под контроль, то в Словакию начнут проникать опасные люди, имеющие связи с терроризмом. Они могут создать катастрофические проблемы для безопасности государства, считает политик. Более того, колоссальные риски возникают из-за конфликта в секторе Газа, резюмировал он.

Словакия приняла решение временно возобновить проверки для въезжающих в страну из Венгрии ещё 5 октября. Однако на тот момент предполагалось, что контроль будет вестись только на автомобильных дорогах, остальная часть границы не закрывалась.

"Неприятное развитие событий": В Киеве нового премьера Словакии назвали "мини-Орбаном"

"Неприятное развитие событий": В Киеве нового премьера Словакии назвали "мини-Орбаном"

А 28 октября стало известно, что Братислава планирует пересмотреть условия оборонного соглашения с Вашингтоном. Речь идёт о договоре, который Братислава заключила с Вашингтоном в феврале 2022 года. Согласно документу, США могут пользоваться двумя аэродромами и должны вложить 100 миллионов долларов в обновление оборонной инфраструктуры Словакии.

Обложка ©

ТАСС / AP / Peter Komka

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Венгрия
  • Словакия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров