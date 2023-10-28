Словакия решила пересмотреть оборонное соглашение с США

Братислава планирует пересмотреть условия оборонного соглашения с Вашингтоном. Об этом сообщил министр обороны Словакии Роберт Калиняк после встречи с послом США.

"Мы передали позицию прословацкого правительства: на Украину мы не будем посылать новые партии со словацких складов боеприпасов, оборонный договор надо изменить", — отметил он в соцсетях.

Речь идёт о договоре, который Братислава заключила с Вашингтоном в феврале 2022 года. Согласно документу, США могут пользоваться двумя аэродромами и должны вложить 100 миллионов долларов в обновление оборонной инфраструктуры Словакии.