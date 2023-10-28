Словакия решила пересмотреть оборонное соглашение с США
Министр обороны Словакии Калиняк заявил о планах по пересмотру соглашения с США
Братислава планирует пересмотреть условия оборонного соглашения с Вашингтоном. Об этом сообщил министр обороны Словакии Роберт Калиняк после встречи с послом США.
"Мы передали позицию прословацкого правительства: на Украину мы не будем посылать новые партии со словацких складов боеприпасов, оборонный договор надо изменить", — отметил он в соцсетях.
Речь идёт о договоре, который Братислава заключила с Вашингтоном в феврале 2022 года. Согласно документу, США могут пользоваться двумя аэродромами и должны вложить 100 миллионов долларов в обновление оборонной инфраструктуры Словакии.
Как сообщал Лайф, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не собирается поддерживать очередные антироссийские санкции Европы, которые могут обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе. Также он подтвердил, что страна прекращает военную помощь Украине. Фицо уведомил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен об отказе Братиславы снабжать Киев оружием.
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