"Неприятное развитие событий": В Киеве нового премьера Словакии назвали "мини-Орбаном"

В Киеве нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо назвали "мини-версией" главы кабинета министров Венгрии Виктора Орбана. Об этом передаёт Newsweek со ссылкой на соответствующее заявление главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александра Мережко.

Депутат заявил, что заявления Фицо по ситуации на Украине "стали неприятным развитием событий" для Киева. Он предположил, что, возможно, киевские власти столкнулись с "мини-Орбаном", подчеркнув, что Братислава всё равно не была для украинцев самым большим поставщиком помощи.

"В то же время я надеюсь, что демократическая оппозиция в Словакии достаточно сильна, чтобы не дать Фицо сделать из этой страны Венгрию", — сообщил Мережко.