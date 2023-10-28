"Неприятное развитие событий": В Киеве нового премьера Словакии назвали "мини-Орбаном"
Newsweek: Депутат Рады Мережко назвал премьера Словакии Фицо "мини-Орбаном"
Премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо (слева направо). Обложка © ТАСС / OLIVIER HOSLET
В Киеве нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо назвали "мини-версией" главы кабинета министров Венгрии Виктора Орбана. Об этом передаёт Newsweek со ссылкой на соответствующее заявление главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александра Мережко.
Депутат заявил, что заявления Фицо по ситуации на Украине "стали неприятным развитием событий" для Киева. Он предположил, что, возможно, киевские власти столкнулись с "мини-Орбаном", подчеркнув, что Братислава всё равно не была для украинцев самым большим поставщиком помощи.
"В то же время я надеюсь, что демократическая оппозиция в Словакии достаточно сильна, чтобы не дать Фицо сделать из этой страны Венгрию", — сообщил Мережко.
Напомним, в четверг, 26 октября, Фицо сообщил, что не собирается поддерживать очередные антироссийские санкции Европы, которые могут обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе. Также он подтвердил, что страна прекращает военную помощь Украине. В тот же день он сообщил, что уведомил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен об отказе Братиславы снабжать Киев оружием.