Швейцария согласилась обсудить с Россией украинскую "формулу мира"

Швейцария не против обсудить с Россией украинскую "формулу мира" после встречи представителей ряда государств на Мальте, куда не позвали Москву. Об этом сказал РИА "Новости" пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер.

"Швейцария всегда готова к обмену мнениями по этим вопросам с Россией в рамках своих обычных контактов", — подчеркнул он.

Эльчингер также пояснил, что его страна открыта к тому, чтобы говорить с Москвой по таким пунктам, как "продовольственная и ядерная безопасность" и "подтверждение окончания боевых действий". При этом чиновник не увидел необходимости в присутствии российского представителя на обсуждениях на Мальте.