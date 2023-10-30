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Опубликовано 30 октября 2023, 16:54
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Швейцария согласилась обсудить с Россией украинскую "формулу мира"

Швейцария не против обсудить с Россией украинскую "формулу мира" после встречи представителей ряда государств на Мальте, куда не позвали Москву. Об этом сказал РИА "Новости" пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер.

"Швейцария всегда готова к обмену мнениями по этим вопросам с Россией в рамках своих обычных контактов", подчеркнул он.

Эльчингер также пояснил, что его страна открыта к тому, чтобы говорить с Москвой по таким пунктам, как "продовольственная и ядерная безопасность" и "подтверждение окончания боевых действий". При этом чиновник не увидел необходимости в присутствии российского представителя на обсуждениях на Мальте.

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Напомним, 28–29 октября на Мальте состоялась очередная встреча по "украинскому вопросу", куда не позвали Россию. Мероприятие посетили представители "Большой семёрки" (G7), Катара, ЮАР, Индии и Турции. Китай изначально сообщил, что не поедет на встречу для обсуждения украинской "формулы мира".

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Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service

Татьяна Миссуми
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