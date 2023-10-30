Швейцария согласилась обсудить с Россией украинскую "формулу мира"
Швейцария не против обсудить с Россией украинскую "формулу мира" после встречи представителей ряда государств на Мальте, куда не позвали Москву. Об этом сказал РИА "Новости" пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер.
"Швейцария всегда готова к обмену мнениями по этим вопросам с Россией в рамках своих обычных контактов", — подчеркнул он.
Эльчингер также пояснил, что его страна открыта к тому, чтобы говорить с Москвой по таким пунктам, как "продовольственная и ядерная безопасность" и "подтверждение окончания боевых действий". При этом чиновник не увидел необходимости в присутствии российского представителя на обсуждениях на Мальте.
Напомним, 28–29 октября на Мальте состоялась очередная встреча по "украинскому вопросу", куда не позвали Россию. Мероприятие посетили представители "Большой семёрки" (G7), Катара, ЮАР, Индии и Турции. Китай изначально сообщил, что не поедет на встречу для обсуждения украинской "формулы мира".
Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service