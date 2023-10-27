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Опубликовано 27 октября 2023, 04:16
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Китай проигнорирует встречу по "формуле мира" Зеленского

Bloomberg: Пекин отказался от встречи на Мальте по украинской "формуле мира"

Представители Китая не намерены участвовать во встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится 28–29 октября на Мальте. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников агентства, мероприятие посетят представители "Большой семёрки" (G7), Катара, ЮАР, Индии и Турции. Некоторые страны, в частности Бразилия и Чили, смогут присутствовать онлайн. В офисе Зеленского ранее заявляли, что в списке участников представители 50+ государств.

Вероятно, украинский лидер будет разочарован отсутствием китайской делегации. Bloomberg указывает, что Зеленский очень хотел расположить к себе страны Глобального Юга и заручиться международной поддержкой своего "мирного плана".

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Напомним, Владимир Зеленский предложил свою "формулу мира", состоящую из десяти пунктов. Она обсуждалась на международной встрече в саудовской Джидде, прошедшей с 5 по 7 августа. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, продвижение документа бесперспективно, а сам он — неадекватная бумага. Кроме того, по словам главы внешнеполитического ведомства, все знают о нереализуемости "формулы".

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t.me / Zelenskiy / Official

Лариса Сафронова
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