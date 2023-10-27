Китай проигнорирует встречу по "формуле мира" Зеленского

Представители Китая не намерены участвовать во встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится 28–29 октября на Мальте. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников агентства, мероприятие посетят представители "Большой семёрки" (G7), Катара, ЮАР, Индии и Турции. Некоторые страны, в частности Бразилия и Чили, смогут присутствовать онлайн. В офисе Зеленского ранее заявляли, что в списке участников представители 50+ государств.