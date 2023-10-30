Регион

Уведомления отключены

30 октября, 18:12

В Турции произошло мощное землетрясение

В турецкой провинции Кахраманмараш зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2

На юго-востоке Турции в пострадавшей от февральских подземных толчков провинции Кахраманмараш зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщило Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По данным ведомства, сейсмическая активность зарегистрирована в 19:25 по местному времени у города Гёксун. Очаг землетрясения находился на глубине 7,07 километра.

В акватории озера Байкал произошло землетрясение

В акватории озера Байкал произошло землетрясение

Ранее сегодня у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2. Жители окрестных населённых пунктов не ощутили сейсмособытие и не обращались в экстренные службы.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Турция
  • землетрясения
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров