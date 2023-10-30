В Турции произошло мощное землетрясение
В турецкой провинции Кахраманмараш зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2
На юго-востоке Турции в пострадавшей от февральских подземных толчков провинции Кахраманмараш зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщило Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
По данным ведомства, сейсмическая активность зарегистрирована в 19:25 по местному времени у города Гёксун. Очаг землетрясения находился на глубине 7,07 километра.
Ранее сегодня у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2. Жители окрестных населённых пунктов не ощутили сейсмособытие и не обращались в экстренные службы.
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