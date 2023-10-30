В Турции произошло мощное землетрясение

На юго-востоке Турции в пострадавшей от февральских подземных толчков провинции Кахраманмараш зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщило Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По данным ведомства, сейсмическая активность зарегистрирована в 19:25 по местному времени у города Гёксун. Очаг землетрясения находился на глубине 7,07 километра.