Российскую армию признали сильнейшей в мире

Аналитики военного журнала присудили Российской армии 94,3 балла из 100 возможных. А в категориях "Лидер" и "Политическое влияние" ВС РФ и вовсе получили по 100 баллов. Вторую позицию заняла армия США, третью — Народно-освободительная армия Китая. В первую десятку также вошли Южная Корея, Украина, Иран, Великобритания, Германия и Турция.

Ранее стало известно, что ВС РФ имеют технику и оружие, приспособленные к любой погоде, и в этом заключается главное преимущество Российской армии зимой. Как сообщал Лайф, Вооружённые силы Украины арендуют средства противовоздушной обороны у других стран на зиму. При этом там допустили, что поставки Киеву могут быть долгими и дозированными.