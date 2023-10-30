Российская авиация нанесла удар по боевикам в сирийском Идлибе

Пункты управления боевиков в сирийской провинции Идлиб уничтожены в результате авиаудара ВКС России. Об эффективной работе лётчиков рассказал замглавы Центра по примирению враждующих сторон в САР Вадим Кулить.

Контр-адмирал подчеркнул, что поражённые объекты использовались террористами для обстрелов сирийских войск. Лишь за прошедшие сутки исламисты трижды атаковали военных САР.

"ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооружённых формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Поражены пункты управления боевиков в районах населённых пунктов Инкзик и Баб Аллах в провинции Идлиб", — рассказал военачальник в рамках ежедневного брифинга.

По словам замглавы ЦПВС, не обошёлся день и без несогласованных полётов западной коалиции. Протоколы деконфликтации были нарушены истребителями F-15 и F-16, а также беспилотниками MQ-1C.