Во Франции по подозрению в махинациях арестован российский миллиардер

Во Франции в понедельник задержан российский миллиардер, совладелец "Альфа-групп" Алексей Кузьмичёв. Об этом сообщила газета Le Monde.

По информации издания, у него дома в Париже и на вилле в Сен-Тропе прошли обыски, в ходе которых были найдены пачки наличности. Ведётся расследование по подозрению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и в других правонарушениях.

Отмечается, что Кузьмичёв — "один из наиболее влиятельных людей России", с марта 2022 года он находится под санкциями ЕС в связи с конфликтом на Украине. Также его имя — в санкционных списках Великобритании и США.