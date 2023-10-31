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30 октября, 21:05

Во Франции по подозрению в махинациях арестован российский миллиардер

Le Monde: В Париже задержан совладелец "Альфа-групп" Алексей Кузьмичёв

Во Франции в понедельник задержан российский миллиардер, совладелец "Альфа-групп" Алексей Кузьмичёв. Об этом сообщила газета Le Monde.

По информации издания, у него дома в Париже и на вилле в Сен-Тропе прошли обыски, в ходе которых были найдены пачки наличности. Ведётся расследование по подозрению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и в других правонарушениях.

Отмечается, что Кузьмичёв — "один из наиболее влиятельных людей России", с марта 2022 года он находится под санкциями ЕС в связи с конфликтом на Украине. Также его имя — в санкционных списках Великобритании и США.

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А ранее Лайф писал, что Евросоюз лишил 140 россиян званий "олигархов". Теперь предприниматели фигурируют в "Официальном журнале ЕС" под обозначением "ведущий бизнесмен".

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Zuma / TASS / Julien Mattia

Лариса Сафронова
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