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30 октября, 22:21

Небензя назвал ситуацию в Газе "гуманитарной катастрофой библейского масштаба"

<p>Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Обложка © AP / TASS / Craig Ruttle</p>

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Обложка © AP / TASS / Craig Ruttle

На оккупированной палестинской территории, Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа происходит "гуманитарная катастрофа библейского масштаба". Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России Василий Небензя.

По его словам, Израиль блокирует скудные поставки гуманитарной помощи палестинцам. С 21 октября через контрольно-пропускной пункт Рафах прошло всего 94 грузовика.

"В результате в секторе сложился острый дефицит всего: воды, топлива, продовольствия, медикаментов", — сказал дипломат.

Небензя одним аргументом поставил на место израильского дипломата в ООН

Небензя одним аргументом поставил на место израильского дипломата в ООН

Ранее Лайф писал, что Небензя пригрозил США "опасными последствиями" из-за ударов по Сирии. По его словам, в условиях резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта подобные силовые акции могут спровоцировать вооружённую эскалацию в масштабах уже всего региона.

Лариса Сафронова
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