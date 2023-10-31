Небензя назвал ситуацию в Газе "гуманитарной катастрофой библейского масштаба"
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Обложка © AP / TASS / Craig Ruttle
На оккупированной палестинской территории, Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа происходит "гуманитарная катастрофа библейского масштаба". Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России Василий Небензя.
По его словам, Израиль блокирует скудные поставки гуманитарной помощи палестинцам. С 21 октября через контрольно-пропускной пункт Рафах прошло всего 94 грузовика.
"В результате в секторе сложился острый дефицит всего: воды, топлива, продовольствия, медикаментов", — сказал дипломат.
Ранее Лайф писал, что Небензя пригрозил США "опасными последствиями" из-за ударов по Сирии. По его словам, в условиях резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта подобные силовые акции могут спровоцировать вооружённую эскалацию в масштабах уже всего региона.