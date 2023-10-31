Небензя пригрозил США "опасными последствиями" за удары по Сирии
Небензя упрекнул Вашингтон в нарушении международного права за удары по Сирии
Решением нанести удары по объектам на территории Сирии США не только нарушили суверенитет ближневосточного государства, но и увеличили риск вооружённой эскалации в регионе. Такие обвинения в адрес Вашингтона выдвинул постпред России в ООН Василий Небензя.
"Действия Вашингтона являются не чем иным, как грубым нарушением суверенитета Сирии и норм международного права. В условиях резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта подобные силовые акции чреваты крайне опасными последствиями, поскольку могут спровоцировать вооружённую эскалацию в масштабах уже всего региона", — отметил дипломат на заседании Совбеза.
Небензя также напомнил, что США и их союзники продолжают незаконно оккупировать регионы на северо-востоке и юге САР. Параллельно коалиция во главе с Вашингтоном участвует в контрабанде сирийской нефти и зерна. Кроме того, именно Запад снабжает курдов оружием с целью обострить ситуацию на сирийско-турецкой границе, заключил постпред РФ.
Американские ВВС ударили по двум объектам в Сирии 27 октября. По данным Пентагона, такое распоряжение дал лично президент США Джо Байден. Сам же политик объяснил атаку желанием "защитить американцев".
UN Photo / Manuel Elías