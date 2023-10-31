Небензя пригрозил США "опасными последствиями" за удары по Сирии

Решением нанести удары по объектам на территории Сирии США не только нарушили суверенитет ближневосточного государства, но и увеличили риск вооружённой эскалации в регионе. Такие обвинения в адрес Вашингтона выдвинул постпред России в ООН Василий Небензя.

"Действия Вашингтона являются не чем иным, как грубым нарушением суверенитета Сирии и норм международного права. В условиях резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта подобные силовые акции чреваты крайне опасными последствиями, поскольку могут спровоцировать вооружённую эскалацию в масштабах уже всего региона", — отметил дипломат на заседании Совбеза.