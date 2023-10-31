"Манчестер Сити" второй раз подряд признан лучшим клубом года

Британский "Манчестер Сити" вновь стал обладателем звания лучшей команды года по версии журнала France Football. В прошлом сезоне клуб оформил требл, выиграв Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу и Кубок Англии.

Церемония вручения приза лучшему коллективу состоялась 30 октября в Париже одновременно с определением обладателя "Золотого мяча". В прошлом году "горожане" уже завоёвывали эту награду. В аналогичной номинации для женских команд победу одержала "Барселона", которая выиграла Ла Лигу, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.

Лучшим футболистом по версии France Football признан форвард клуба "Интер Майами" Лионель Месси. Спортсмен стал обладателем "Золотого мяча" в восьмой раз. Эту награду аргентинец уже получал в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.