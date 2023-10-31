Регион

Уведомления отключены

30 октября, 22:37

"Манчестер Сити" второй раз подряд признан лучшим клубом года

Британский "Манчестер Сити" вновь стал обладателем звания лучшей команды года по версии журнала France Football. В прошлом сезоне клуб оформил требл, выиграв Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу и Кубок Англии.

Церемония вручения приза лучшему коллективу состоялась 30 октября в Париже одновременно с определением обладателя "Золотого мяча". В прошлом году "горожане" уже завоёвывали эту награду. В аналогичной номинации для женских команд победу одержала "Барселона", которая выиграла Ла Лигу, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.

Лучшим футболистом по версии France Football признан форвард клуба "Интер Майами" Лионель Месси. Спортсмен стал обладателем "Золотого мяча" в восьмой раз. Эту награду аргентинец уже получал в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Назван обладатель трофея имени Льва Яшина

Назван обладатель трофея имени Льва Яшина

Ранее стали известны возможные соперники российской сборной по футболу. Отечественные спортсмены могут провести товарищеские матчи с коллективами из Танзании и Занзибара.

Обложка ©

ТАСС

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ФК Манчестер Сити
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров