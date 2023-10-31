Суд в Москве назначил члену ИГИЛ* 12 лет колонии за подготовку взрыва в здании ФСБ

Мероб Хаитов, 23-летний террорист ИГИЛ*, планировавший в 2022 году взорвать здание ФСБ на Лубянке, расстрелять его посетителей и прохожих и потребовать вывода российских войск из Сирии, получил 12 лет лишения свободы. Приговор в понедельник, 30 октября, вынес 2-й Западный окружной военный суд.

"В открытом судебном заседании во 2-м Западном окружном военном суде рассмотрено в особом порядке уголовное дело в отношении Хаитова Мероба Киемидиновича, который полностью признал вину, деятельно содействовал раскрытию преступления и дал показания на остальных фигурантов", — цитирует ТАСС слова представителя суда.

Несостоявшемуся террористу назначено три года тюрьмы и девять — колонии строгого режима. Также он должен уплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Последний пункт был обжалован защитой.

В правоохранительных органах агентству сообщили, что в 2022 году 23-летний Мероб Хаитов под воздействием неустановленных радикальных исламистов принёс присягу ИГИЛ*. В ходе теракта он должен был открыть огонь по прохожим и зданиям органов местного самоуправления. Кроме того, Хаитов участвовал в планировании теракта, готовил квартиры для конспиративных встреч, собирал информацию об объекте и помогал изготавливать орудия преступления. Для исполнения задуманного всё было готово, однако 5 апреля 2022 года террористическая группа была задержана.

Ранее сообщалось, что во 2-м Западном окружном военном суде началось слушание уголовного дела по организации взрыва здания ФСБ в центре Москвы в прошлом году. Фигурантами дела стали шестеро членов ИГИЛ*, которые планировали совершить теракт с помощью смертника.