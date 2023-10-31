Европе предрекли катастрофу при повторном президентстве Трампа в США

Повторное избрание Дональда Трампа на пост президента США в 2024 году станет "катастрофой для Европы". Об этом заявил американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма на конференции "Правительственный круглый стол" в Афинах, организованной журналом The Economist.

"Если Трамп будет переизбран в 2024 году, это станет катастрофой для Европы. Это будет катастрофой", — уверен он.

По словам Фукуямы, у Трампа "невероятно сильная база, которая растёт по мере того, как ему предъявляют обвинения". Результаты некоторых опросов свидетельствуют, что он на несколько процентных пунктов опережает действующего президента — Джо Байдена, — так что возможность его победы значительна. Политолог высказал озабоченность, что экс-президент не стремится сотрудничать с НАТО, любит Россию больше Украины и дружит с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Однако он считает, что Трамп всё же не вернётся к власти.