Япония решила выгонять туристов из Токио из-за перенаселённости мегаполиса

Власти Японии разработали план по борьбе с переизбытком туристов. В документе перечислены меры, которые помогут распределить часть путешественников по стране, а также усилить транспортную инфраструктуру в наиболее популярных городах, сообщает АТОР.

Первым делом Минтуризма Страны восходящего солнца запланировало расширить парк автобусов и такси, дабы снизить нагрузку на перевозчиков в туристический сезон. Кроме того, появятся прямые маршруты до самых посещаемых районов, а стоимость проезда в непиковые часы будет снижена.