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31 октября, 00:35

Япония решила выгонять туристов из Токио из-за перенаселённости мегаполиса

АТОР: Япония начнёт распределять туристов по стране из-за переизбытка приезжих

Власти Японии разработали план по борьбе с переизбытком туристов. В документе перечислены меры, которые помогут распределить часть путешественников по стране, а также усилить транспортную инфраструктуру в наиболее популярных городах, сообщает АТОР.

Первым делом Минтуризма Страны восходящего солнца запланировало расширить парк автобусов и такси, дабы снизить нагрузку на перевозчиков в туристический сезон. Кроме того, появятся прямые маршруты до самых посещаемых районов, а стоимость проезда в непиковые часы будет снижена.

Документ также содержит решение проблемы переполненности туристами Токио, Осаки и Киото — самых популярных городов Японии. Чтобы уменьшить концентрацию путешественников, им предложат 11 альтернативных направлений в малоизвестные районы, такие как Исэ-Сима и восточный Хоккайдо.

Российские туристы смогут не платить за визу в Шри-Ланке

Российские туристы смогут не платить за визу в Шри-Ланке

А недавно хорошие новости получили и российские туристы. Для них власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы. Аналогичное решение в скором времени могут принять ещё два государства, рассказывал Лайф.

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Unsplash / Ryoji Iwata

Илья Пушкарев
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