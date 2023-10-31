Япония решила выгонять туристов из Токио из-за перенаселённости мегаполиса
АТОР: Япония начнёт распределять туристов по стране из-за переизбытка приезжих
Власти Японии разработали план по борьбе с переизбытком туристов. В документе перечислены меры, которые помогут распределить часть путешественников по стране, а также усилить транспортную инфраструктуру в наиболее популярных городах, сообщает АТОР.
Первым делом Минтуризма Страны восходящего солнца запланировало расширить парк автобусов и такси, дабы снизить нагрузку на перевозчиков в туристический сезон. Кроме того, появятся прямые маршруты до самых посещаемых районов, а стоимость проезда в непиковые часы будет снижена.
Документ также содержит решение проблемы переполненности туристами Токио, Осаки и Киото — самых популярных городов Японии. Чтобы уменьшить концентрацию путешественников, им предложат 11 альтернативных направлений в малоизвестные районы, такие как Исэ-Сима и восточный Хоккайдо.
А недавно хорошие новости получили и российские туристы. Для них власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы. Аналогичное решение в скором времени могут принять ещё два государства, рассказывал Лайф.
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