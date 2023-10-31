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31 октября, 01:26

Посол предрёк неутешительный финал попыткам США дестабилизировать Россию

Антонов: Попытки США подорвать конституционный строй в России обречены на провал

Попытки Вашингтона подорвать конституционный строй в России обречены на провал. Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов.

"Вашингтону пора зарубить на носу: любые потуги, направленные на подрыв конституционного строя в нашей стране, а также межнационального и межрелигиозного согласия, которыми Россия отличалась испокон веков, обречены на провал", — заявил Антонов.

Кадыров считает неприемлемыми погромы и призывы к насилию по отношению к евреям

Кадыров считает неприемлемыми погромы и призывы к насилию по отношению к евреям

По словам дипломата, американские "псевдостратеги" должны озаботиться безопасностью собственных граждан, среди прочего страдающих от эпидемии вооружённого насилия в США, в том числе и на почве расовой ненависти, а не разжигать конфликты.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане заявил, что события в аэропорту Махачкалы инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. Глава государства также негативно высказался о заокеанских хозяевах киевского режима, поддерживающих такие действия.

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VK / Посольство России в США

Артур Лапсаков
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