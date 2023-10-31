Посол предрёк неутешительный финал попыткам США дестабилизировать Россию

Попытки Вашингтона подорвать конституционный строй в России обречены на провал. Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов.

"Вашингтону пора зарубить на носу: любые потуги, направленные на подрыв конституционного строя в нашей стране, а также межнационального и межрелигиозного согласия, которыми Россия отличалась испокон веков, обречены на провал", — заявил Антонов.

По словам дипломата, американские "псевдостратеги" должны озаботиться безопасностью собственных граждан, среди прочего страдающих от эпидемии вооружённого насилия в США, в том числе и на почве расовой ненависти, а не разжигать конфликты.