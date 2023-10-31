В Европе предрекли начало новой гражданской войны

Европе угрожает глобальная гражданская война из-за реакции населения на ближневосточный конфликт. Об этом заявил венгерский историк и главный редактор научно-популярного журнала Corvinák Ласло Бернат Веспреми в интервью порталу Index.hu.

"Западная и Северная Европа движутся к кровавой гражданской войне с угрожающей скоростью, и я не вижу никаких признаков поворота в этом постоянно сужающемся коридоре", — полагает специалист.

По мнению Веспреми, правые антисемитские и антимусульманские акции имеют тенденцию к усилению. В ответ на праворадикальный терроризм исламисты с большой вероятностью начнут мстить, и это может вылиться в гражданскую войну.