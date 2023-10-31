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31 октября, 03:30

В Европе предрекли начало новой гражданской войны

Историк Веспреми предрёк гражданскую войну в Европе из-за сектора Газа

<p>Вид из израильского города Сдерот на закат на севере сектора Газа. Обложка © ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE</p>

Вид из израильского города Сдерот на закат на севере сектора Газа. Обложка © ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Европе угрожает глобальная гражданская война из-за реакции населения на ближневосточный конфликт. Об этом заявил венгерский историк и главный редактор научно-популярного журнала Corvinák Ласло Бернат Веспреми в интервью порталу Index.hu.

"Западная и Северная Европа движутся к кровавой гражданской войне с угрожающей скоростью, и я не вижу никаких признаков поворота в этом постоянно сужающемся коридоре", — полагает специалист.

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По мнению Веспреми, правые антисемитские и антимусульманские акции имеют тенденцию к усилению. В ответ на праворадикальный терроризм исламисты с большой вероятностью начнут мстить, и это может вылиться в гражданскую войну.

Ранее гражданскую войну предрёк Европе и Илон Маск. Так он прокомментировал видеоролик в принадлежащей ему соцсети X (экс-Twitter), в котором женщина-мигрантка сжигает флаг Франции.

Лариса Сафронова
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