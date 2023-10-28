Маск предрёк Европе гражданскую войну
Илон Маск заявил, что Европа движется в сторону гражданской войны
Европу ждёт "незавидное будущее", где может быть место даже гражданской войне. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, комментируя в принадлежащей ему соцсети X (ранее Twitter) видеоролик, на котором женщина-мигрант сжигает флаг Франции.
Опубликовавший видео автор в своём посте задавался вопросом, почему французские власти до сих пор продолжают принимать в страну беженцев, которые стремятся не влиться в европейское общество, а, наоборот, вытеснить его.
"Европа движется в сторону гражданской войны", — ответил в комментариях ему Маск.
А ранее Лайф рассказывал, как Маск потроллил Владимира Зеленского, выпрашивающего деньги для Украины. В своём аккаунте в соцсети Х бизнесмен разместил мем, намекнув, что Зеленский при каждом удобном случае просит помощи. Украинские власти в ответ обвинили миллиардера в распространении "российской пропаганды".
ТАСС / AP / Michel Euler