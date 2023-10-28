Маск предрёк Европе гражданскую войну

Европу ждёт "незавидное будущее", где может быть место даже гражданской войне. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, комментируя в принадлежащей ему соцсети X (ранее Twitter) видеоролик, на котором женщина-мигрант сжигает флаг Франции.

Опубликовавший видео автор в своём посте задавался вопросом, почему французские власти до сих пор продолжают принимать в страну беженцев, которые стремятся не влиться в европейское общество, а, наоборот, вытеснить его.

"Европа движется в сторону гражданской войны", — ответил в комментариях ему Маск.