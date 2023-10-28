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28 октября, 10:48

Маск предрёк Европе гражданскую войну

Илон Маск заявил, что Европа движется в сторону гражданской войны

Европу ждёт "незавидное будущее", где может быть место даже гражданской войне. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, комментируя в принадлежащей ему соцсети X (ранее Twitter) видеоролик, на котором женщина-мигрант сжигает флаг Франции.

Опубликовавший видео автор в своём посте задавался вопросом, почему французские власти до сих пор продолжают принимать в страну беженцев, которые стремятся не влиться в европейское общество, а, наоборот, вытеснить его.

"Европа движется в сторону гражданской войны", — ответил в комментариях ему Маск.

Маск задался одним вопросом после видео о преследуемых Украиной священниках

Маск задался одним вопросом после видео о преследуемых Украиной священниках

А ранее Лайф рассказывал, как Маск потроллил Владимира Зеленского, выпрашивающего деньги для Украины. В своём аккаунте в соцсети Х бизнесмен разместил мем, намекнув, что Зеленский при каждом удобном случае просит помощи. Украинские власти в ответ обвинили миллиардера в распространении "российской пропаганды".


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ТАСС / AP / Michel Euler

Наталья Исакова
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