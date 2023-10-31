В Британии испугались российского "удара возмездия" из-за опрометчивых действий Киева
Spectator: Диверсии украинских спецслужб могут привести Запад к войне
На Западе боятся, что Украина своими действиями и проведением нескончаемых тайных операций однажды вынудит Россию нанести удар возмездия. Об этом в статье для Spectator заявил профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти.
"Некоторые американцы беспокоятся, что Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование западного оружия против территории России, и это приведёт к прямому возмездию", — говорится в материале.
По мнению эксперта, диверсии украинской стороны не подрывают моральный дух России и её населения, а действуют совершенно наоборот — мотивируют защищать свою страну и родину. Вместе с тем Галеотти допустил, что недостаточный контроль над планами Киева украинских специальных служб может повлечь негативные последствия для Вашингтона.
Ранее, кстати, президент России Владимир Путин раскрыл, что будет в случае "горячего" конфликта с Западом. Исходя из того, что Москва хочет мира, а они хотят воевать с Россией, то это будет уже совсем другая война, а не проведение специальной военной операции, предупредил глава государства.
ТАСС / EPA / FILIP SINGER