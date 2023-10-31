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31 октября, 05:45

В Британии испугались российского "удара возмездия" из-за опрометчивых действий Киева

Spectator: Диверсии украинских спецслужб могут привести Запад к войне

На Западе боятся, что Украина своими действиями и проведением нескончаемых тайных операций однажды вынудит Россию нанести удар возмездия. Об этом в статье для Spectator заявил профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти.

"Некоторые американцы беспокоятся, что Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование западного оружия против территории России, и это приведёт к прямому возмездию", — говорится в материале.

По мнению эксперта, диверсии украинской стороны не подрывают моральный дух России и её населения, а действуют совершенно наоборот — мотивируют защищать свою страну и родину. Вместе с тем Галеотти допустил, что недостаточный контроль над планами Киева украинских специальных служб может повлечь негативные последствия для Вашингтона.

Почему Запад замораживает финансирование Киева

Почему Запад замораживает финансирование Киева

Ранее, кстати, президент России Владимир Путин раскрыл, что будет в случае "горячего" конфликта с Западом. Исходя из того, что Москва хочет мира, а они хотят воевать с Россией, то это будет уже совсем другая война, а не проведение специальной военной операции, предупредил глава государства.

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ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Николь Вербер
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