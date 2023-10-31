Наркокартель "Химпром" получал поддержку и помощь от Верховной рады, пишут СМИ

Покровителями организованной преступной группировки (ОПГ) "Химпром", создавшей сеть распространения наркотиков внутри России и Украины, оказались депутаты Верховной рады. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

ОПГ начала промышлять грязными делами ещё в 2014 году. Сейчас в неё входит порядка тысячи человек, а во главе стоит россиянин Егор Буркин. В 2016 году, когда спецслужбы начали проявлять к нему повышенный интерес, он переехал в Незалежную и получил украинский паспорт. Теперь же беглец скрывается в Мексике. Кстати, по некоторым данным, именно члены "Химпрома" стоят за недавней попыткой поджога дома украинского блогера Анатолия Шария в Испании.

"Организатор, руководитель и координатор "Химпрома" Егор Буркин привлёк в состав ОПГ и народных депутатов Украины — как для прикрытия группы, так и с целью создания себе положительного имиджа и повышения собственного авторитета", — заявил собеседник агентства.

Так, речь идёт, например, о депутате Верховной рады девятого созыва Игоре Копытине. Вместе с тем преступники обращались за поддержкой в офис генпрокурора Украины, СБУ, ГУР, ГБР, Национальной полиции и в другие ведомства.