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31 октября, 08:12

Ялтинский бомж откусил половину губы мужчине, отказавшему ему дать закурить

В Ялте незнакомец откусил часть губы мужчине, отказавшему дать ему сигарету

В Ялте незнакомец подошёл к отдыхавшему мужчине и попросил дать закурить, а получив отказ, набросился на него и буквально откусил часть губы. О случившемся пишет "Mash на волне".

В Ялте незнакомец откусил губу мужчине, не давшему ему сигарету. Фото © t.me / Mash на волне

В Ялте незнакомец откусил губу мужчине, не давшему ему сигарету. Фото © t.me / Mash на волне

Пострадавший сидел на лавочке недалеко от вокзала и читал книгу. К нему, по его словам, подошёл грязный, неопрятно одетый человек и попросил сигарету. Мужчина ответил, что не курит. Тогда незнакомец рассвирепел, толкнул собеседника, а затем схватил его и откусил половину губы. С места ЧП нападавший скрылся.

Полиция разыскивает беглеца, ему грозит ответственность за причинение вреда здоровью. Пострадавший доставлен в больницу.

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Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле пассажиры устроили драку в автобусе. Видео с потасовкой распространилось в соцсетях. Свидетели утверждают, что инцидент произошёл в автобусе маршрута № 50 на остановке возле железнодорожного вокзала.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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