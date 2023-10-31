Ялтинский бомж откусил половину губы мужчине, отказавшему ему дать закурить

В Ялте незнакомец подошёл к отдыхавшему мужчине и попросил дать закурить, а получив отказ, набросился на него и буквально откусил часть губы. О случившемся пишет "Mash на волне".

В Ялте незнакомец откусил губу мужчине, не давшему ему сигарету. Фото © t.me / Mash на волне

Пострадавший сидел на лавочке недалеко от вокзала и читал книгу. К нему, по его словам, подошёл грязный, неопрятно одетый человек и попросил сигарету. Мужчина ответил, что не курит. Тогда незнакомец рассвирепел, толкнул собеседника, а затем схватил его и откусил половину губы. С места ЧП нападавший скрылся.

Полиция разыскивает беглеца, ему грозит ответственность за причинение вреда здоровью. Пострадавший доставлен в больницу.