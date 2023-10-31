Верховный суд счёл страховым случаем гибель работника при доставке по пути домой

Верховный суд РФ признал страховым случаем смерть в ДТП работника, который доставлял груз после работы, по дороге домой. Это следует из материалов дела, опубликованных на сайте высшей инстанции.

"Вследствие неправильного применения норм материального права суд первой инстанции пришёл к неправомерному выводу о том, что несчастный случай со смертельным исходом, произошедший с <.>, не связан с исполнением им трудовых обязанностей или выполнением работ по поручению работодателя", — поставновил Верховный суд.

В материале дела сказано, что инженер электросетей из Волгограда после работы возвращался домой на машине коллеги, но попутно получил задание доставить посылку, по дороге попал в ДТП и умер. Его мать просила признать случай страховым, но сначала ей отказали, потому что суд первой инстанции указал, что по трудовому договору, он мог возить груз только на служебном или общественном транспорте.

Однако женщина дошла до Верховного суда, где было доказано, что транспорт на работе ему не предоставили. А то, что он доставлял груз по пути домой, не отменяет факта исполнения поручения начальства.